Госдума приняла закон о работе региональных омбудсменов

Инициатива также предусматривает, что по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный вправе направить соответствующему органу власти, организации или должностному лицу свои рекомендации в письменной форме относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; обратиться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), обратиться в соответствующие компетентные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства или уголовного дела в отношении должностного лица, в действиях (бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина.