Вильфанд назвал прошедшую зиму в Москве одной из самых мрачных

"Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных, в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего 8 часов солнечного сияния ... оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было еще такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.