Вильфанд назвал прошедшую зиму в Москве одной из самых мрачных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Солнце над Москвой этой зимой светило необычно малое количество времени, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных, в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего 8 часов солнечного сияния ... оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было еще такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он отметил, что и в феврале солнце светило очень мало – порядка 52 часов, то есть на 45% меньше, чем обычно.