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Вильфанд назвал прошедшую зиму в Москве одной из самых мрачных
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РИА Новости

Вильфанд назвал прошедшую зиму в Москве одной из самых мрачных

12:42 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
Мужчина катается на велосипеде на Поклонной горе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Солнце над Москвой этой зимой светило необычно малое количество времени, заявил в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Нынешняя зима также оказалась одной из самых мрачных, в прямом смысле этого слова. В декабре, например, было всего 8 часов солнечного сияния ... оказалось, что никогда еще за весь период метеонаблюдений не было еще такого периода, когда в декабре и январе всего 19 часов светило солнце", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Он отметил, что и в феврале солнце светило очень мало – порядка 52 часов, то есть на 45% меньше, чем обычно.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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