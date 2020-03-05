Титов прокомментировал идею изменить систему оплаты больничных

"Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает ещё и дополнительный финансовый разрыв: сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда. Предлагаемый порядок гораздо более справедлив", - уверен бизнес-омбудсмен.