Титов прокомментировал идею изменить систему оплаты больничных

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов назвал справедливым предложение передать оплату больничных, декретов и отпусков от работодателя напрямую в Фонд социального страхования (ФСС).
Газета "Известия" в четверг со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать ФСС, а не работодатели. Такой законопроект, по данным издания, разрабатывает Минтруд России.
"Это однозначно позитивный шаг во взаимоотношениях государства и бизнеса", - сказал Титов РИА Новости.
"Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает ещё и дополнительный финансовый разрыв: сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда. Предлагаемый порядок гораздо более справедлив", - уверен бизнес-омбудсмен.