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2020-03-05T12:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568187000.html
Титов прокомментировал идею изменить систему оплаты больничных
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РИА Новости

Титов прокомментировал идею изменить систему оплаты больничных

12:38 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов назвал справедливым предложение передать оплату больничных, декретов и отпусков от работодателя напрямую в Фонд социального страхования (ФСС).
Газета "Известия" в четверг со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать ФСС, а не работодатели. Такой законопроект, по данным издания, разрабатывает Минтруд России.
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"Это однозначно позитивный шаг во взаимоотношениях государства и бизнеса", - сказал Титов РИА Новости.
"Сейчас работодатели мало того что выплачивают в ФСС немалые взносы, так у них при оплате больничного возникает ещё и дополнительный финансовый разрыв: сначала заплати сотруднику, и только потом дождись возврата денег из фонда. Предлагаемый порядок гораздо более справедлив", - уверен бизнес-омбудсмен.
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РоссияБорис ТитовФонд социального страхования РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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