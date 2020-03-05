Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

"Говорят: "позор, позор - как никогда сокращено наблюдение, только представители Общественной палаты будут". Ну, чушь! Не могут Общественные палаты, даже если они всех своих членов попросят, они не могут обеспечить (наблюдение) ... Партии могут направить своих наблюдателей, мы даже просим - формируйте свои батальоны наблюдателей, мы поможем", - сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном медиафоруме.