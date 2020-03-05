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Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Партии смогут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию

11:42 05.03.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
СТРЕЛЬНА (Ленинградская обл.), 5 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала чушью заявления о том, что наблюдение на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию будут осуществлять только общественные палаты, партии также смогут принять участие.
"Говорят: "позор, позор - как никогда сокращено наблюдение, только представители Общественной палаты будут". Ну, чушь! Не могут Общественные палаты, даже если они всех своих членов попросят, они не могут обеспечить (наблюдение) ... Партии могут направить своих наблюдателей, мы даже просим - формируйте свои батальоны наблюдателей, мы поможем", - сказала Памфилова на втором Общероссийском электоральном медиафоруме.
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Она отметила, что Общественные палаты не будут отсекать наблюдателей. "У нас проблема другая - маловато не должно быть (наблюдателей)", - добавила глава ЦИК.
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Элла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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