На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины , сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.

Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. Позднее в Минздраве сообщили, что проверяют шесть человек на наличие нового типа коронавируса.

"Еще двух жителей Черновицкой области сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.