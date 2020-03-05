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2020-03-05T11:28+0300
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В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле населенного пункта
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РИА Новости

В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле населенного пункта

11:28 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Новоселовка в Донбассе.
Ранее пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины заявила, что из-за обстрела Новоселовки поврежден газопровод.
"Подразделения Народной милиции ДНР не ведут обстрелов и полностью соблюдают режим прекращения огня. Данный факт - это очередная провокация противника с целью оправдать обстрелы республики",- заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
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