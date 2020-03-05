В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле населенного пункта

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергает обвинения Киева в обстреле подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Новоселовка в Донбассе.
Ранее пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины заявила, что из-за обстрела Новоселовки поврежден газопровод.
"Подразделения Народной милиции ДНР не ведут обстрелов и полностью соблюдают режим прекращения огня. Данный факт - это очередная провокация противника с целью оправдать обстрелы республики",- заявил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.