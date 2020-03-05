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Участники Genesis объявили о воссоединении и рассказали о концертах
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РИА Новости

Участники Genesis объявили о воссоединении и рассказали о концертах

11:16 05.03.2020
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© Фото : Официальный сайт Рея УилсонаРей Уилсон, солист британской рок-группы Genesis
Рей Уилсон, солист британской рок-группы Genesis
© Фото : Официальный сайт Рея Уилсона
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Музыканты из рок-группы Genesis объявили о воссоединении и рассказали о том, что дадут несколько концертов в Великобритании в ноябре и декабре, сообщает The Guardian.
"Звучание Genesis осталось прежним. Я скучал по нему, очень здорово снова играть вместе", —прокомментировал гитарист Майк Резерфорд.
Гастрольный тур коллектива в прежнем составе будет называться Last Domino.

"Это просто здорово, и время, кажется, подходящее, мы очень этого ждем. Многие наши ровесники много выступают, а мы за последние 28 лет дали только два концерта в Великобритании", — добавил Резерфорд.

На сцене к группе присоединится 18-летний сын Фила Коллинза по имени Николас — барабанщик.
"Он играет, как я, и у него похожий подход. Думаю, для него это будет хорошее начало", — пояснил Коллинз.
Группа образовалась в 1967 году и пользовалась большим успехом в начале 1970-х. Особенно популярным был их четвертый альбом Foxtrot. В 1997 году из-за провала пластинки Calling all stations коллектив заявил о распаде. В 2006 году Genesis объединились, чтобы выступить с прощальным туром Turn it on again.
Билеты на концерты Last Domino поступят в продажу 6 марта.
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КультураМузыкаНовости культурыGenesisФил КоллинзВеликобритания
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