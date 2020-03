Участники Genesis объявили о воссоединении и рассказали о концертах

Группа образовалась в 1967 году и пользовалась большим успехом в начале 1970-х. Особенно популярным был их четвертый альбом Foxtrot. В 1997 году из-за провала пластинки Calling all stations коллектив заявил о распаде. В 2006 году Genesis объединились, чтобы выступить с прощальным туром Turn it on again.