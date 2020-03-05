Синоптики оценили температурные рекорды февраля

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прошедший февраль стал вторым среди самых тёплых февралей за всю историю наблюдений, говорится в сообщении Европейской обсерватории спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
"Прошедший месяц занял второе место среди самых тёплых февралей за всю историю наблюдений. Средняя температура была выше нормы в таких обширных регионах, как Сибирь, Европа и Центральная Азия, а также восточная Антарктика", - говорится в сообщении.
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