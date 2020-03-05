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Синоптики оценили температурные рекорды февраля
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РИА Новости

Синоптики оценили температурные рекорды февраля

10:21 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Прошедший февраль стал вторым среди самых тёплых февралей за всю историю наблюдений, говорится в сообщении Европейской обсерватории спутниковых наблюдений Copernicus Climate Change Service (CCCS).
"Прошедший месяц занял второе место среди самых тёплых февралей за всю историю наблюдений. Средняя температура была выше нормы в таких обширных регионах, как Сибирь, Европа и Центральная Азия, а также восточная Антарктика", - говорится в сообщении.
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