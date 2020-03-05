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2020-03-05T10:11+0300
https://ria.ru/20200305/1568178429.html
МИД рассказал о целях апрельской конференции по ДНЯО
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РИА Новости

МИД рассказал о целях апрельской конференции по ДНЯО

10:11 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Центральным элементом обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в апреле должно стать подтверждение всеми участниками своих обязательств по нему, РФ готова к взаимодействию со всеми сторонами для успешного проведения конференции, говорится в сообщении МИД РФ.
"27 апреля в Нью-Йорке начнёт работу конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Убеждены, что её центральным элементом должно стать подтверждение приверженности всех участников целям Договора и своим обязательствам по нему. Россия готова к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в интересах успешного проведения Конференции", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в МИД РФ, 5 марта исполняется 50 лет с момента вступления в силу ДНЯО. "Договор внёс неоценимый вклад в обеспечение международной безопасности и процветание государств и народов мира", - сообщили в МИД. В ведомстве добавили, что ДНЯО отвечает интересам всех государств – как ядерных, так и неядерных, "сохранение и повышение его эффективности – ответственность всех государств-участников перед будущими поколениями".
"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Российская Федерация неукоснительно соблюдает все положения Договора. Последовательно сокращает свой ядерный арсенал и снижает роль ядерного оружия в национальной оборонной политике. Оказывает поддержку другим государствам-участникам в сфере развития мирного атома и делится с ними своим уникальным опытом. Содействует укреплению системы гарантий МАГАТЭ, обеспечивающей надежную проверку выполнения государствами их обязательств по Договору", - говорится в сообщении.
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ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.
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РоссияДоговор о нераспространении ядерного оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
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