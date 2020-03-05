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2020-03-05T10:01+0300
https://ria.ru/20200305/1568178063.html
В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:01 05.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщали о 17 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 52 единицы", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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