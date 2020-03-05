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2020-03-05T09:38+0300
https://ria.ru/20200305/1568177235.html
Резиденты ТОР "Комсомольск" инвестировали почти 12 миллиардов рублей
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РИА Новости

Резиденты ТОР "Комсомольск" инвестировали почти 12 миллиардов рублей

09:38 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" инвестировали в экономику Хабаровского края почти 12 миллиардов рублей и создали более 2 тысяч рабочих мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
Счетная палата ранее в отчете по итогам проверки указала на недостатки в работе по плану комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. Среди замечаний: отсутствие эффективной системы управления и контроля реализации плана, отставание по срокам реализации. Также по итогам проверки Счетная палата указала на то, что 11 из 21 компании получили статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" несмотря на то, что были созданы до вступления закона об особой зоне в силу.
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"Территория опережающего развития "Комсомольск" создана в соответствии с постановлением правительства от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" резиденты ТОР "Комсомольск" инвестировали в экономику региона почти 12 миллиардов рублей, создали 2050 рабочих мест. Общая стоимость проектов 26 резидентов составляет 37,5 миллиарда рублей, запланировано создание 3850 рабочих мест", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сроки строительства объектов инфраструктуры ТОР в настоящее время синхронизированы с текущими потребностями резидентов.
"На ТОР сформированы восемь инвестиционных площадок: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш", "Холдоми", "Агропромышленный кластер", "Березовый", "Правоурмийское", "Оловянно-рудная". Проекты резидентов ТОР "Комсомольск" обеспечиваются инфраструктурой. К примеру, девять инвестиционных проектов на площадках "Холдоми" и "Парус" нуждаются в сетях электро- и водоснабжения, водоотведения. На эти цели в бюджетах федерального и регионального уровня предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.
В КРДВ сообщили, что в 2020 году начнется строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения для резидентов, которые намерены локализовать на инвестиционной площадке "Парус" производства для Объединенной авиастроительной корпорации. Для создания инфраструктуры для резидентов КРДВ возвела на площадке "Парус" производственно-административные здания и в конце февраля передала их в аренду резидентам на льготных условиях.
Также в корпорации заявили, что в соответствии с законодательством предусматривается инвестирование в ТОР как новыми, так и действующими компаниями при соблюдении ряда условий с их стороны.
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