В Хабаровске покажут фото с Маньчжурской операции 1945 года

ХАБАРОВСК, 5 мар – РИА Новости. Хабаровский краевой музей имени Гродекова приступил к подготовке выставочного проекта "Шкулин. Маньчжурская операция", в рамках которого будут представлены уникальные снимки фотокорреспондента Николая Шкулина, сделанные им во время военной операции в Маньчжурии в августе–сентябре 1945 года, сообщает краевое правительство.

"Хабаровский краевой музей имени Гродекова стал одним из победителей конкурса проектов фонда "История Отечества" по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности. Грант в размере 650 тысяч рублей будет направлен на подготовку выставочного проекта "Шкулин. Маньчжурская операция"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шкулин был фотокорреспондентом газет "Суворовский натиск" и "Тихоокеанская звезда". На протяжении всего периода военной операции он находился на передовой, фиксируя на фотокамеру ход сражений и людей. Итогом пребывания на фронте стали более 1 тысячи снимков. В 1980-е годы коллекция негативов была передана автором в собрание музея.

Сообщается, что открыть выставку в музее планируется в начале августа - к 75-й годовщине Маньчжурской операции. Сейчас разрабатывается ее концепция, отбираются предметы для экспонирования, в том числе фотоаппараты и награды Шкулина. В ближайшее время начнется оцифровка негативов. Отдельные снимки корреспондента ранее экспонировались на выставках, "иллюстрируя" финал Второй мировой войны, но большая тематическая выставка его работ готовится впервые.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция была одной из самых крупных и успешных операций СССР во Второй мировой войне . Она длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Ее целью было освобождение от японских войск Маньчжурии, куда входили северные и северо-восточные регионы Китая и Внутренней Монголии, а также Кореи. Япония выступала союзницей Германии во Второй мировой войне. Соглашение о вступлении Советского Союза в войну с Японией было принято на Ялтинской конференции руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании.

На Дальнем Востоке сформировали три фронта: Забайкальский, первый и второй Дальневосточные. Главнокомандующим стал маршал Александр Василевский. Советским войскам противостояла миллионная Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады. В 1932 году Япония на территории Маньчжурии создала марионеточное государство Маньчжоу-го, верховным правителем которого избрали ранее низложенного китайского императора Пу И.