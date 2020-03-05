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2020-03-05T17:21+0300
https://ria.ru/20200305/1568175513.html
В Хабаровске покажут фото с Маньчжурской операции 1945 года
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РИА Новости

В Хабаровске покажут фото с Маньчжурской операции 1945 года

08:47 05.03.2020 (обновлено: 17:21 05.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанкКапитуляция войск Квантунской армии
Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Капитуляция войск Квантунской армии. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 мар – РИА Новости. Хабаровский краевой музей имени Гродекова приступил к подготовке выставочного проекта "Шкулин. Маньчжурская операция", в рамках которого будут представлены уникальные снимки фотокорреспондента Николая Шкулина, сделанные им во время военной операции в Маньчжурии в августе–сентябре 1945 года, сообщает краевое правительство.
"Хабаровский краевой музей имени Гродекова стал одним из победителей конкурса проектов фонда "История Отечества" по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности. Грант в размере 650 тысяч рублей будет направлен на подготовку выставочного проекта "Шкулин. Маньчжурская операция"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Шкулин был фотокорреспондентом газет "Суворовский натиск" и "Тихоокеанская звезда". На протяжении всего периода военной операции он находился на передовой, фиксируя на фотокамеру ход сражений и людей. Итогом пребывания на фронте стали более 1 тысячи снимков. В 1980-е годы коллекция негативов была передана автором в собрание музея.
Сообщается, что открыть выставку в музее планируется в начале августа - к 75-й годовщине Маньчжурской операции. Сейчас разрабатывается ее концепция, отбираются предметы для экспонирования, в том числе фотоаппараты и награды Шкулина. В ближайшее время начнется оцифровка негативов. Отдельные снимки корреспондента ранее экспонировались на выставках, "иллюстрируя" финал Второй мировой войны, но большая тематическая выставка его работ готовится впервые.
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Маньчжурская стратегическая наступательная операция была одной из самых крупных и успешных операций СССР во Второй мировой войне. Она длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Ее целью было освобождение от японских войск Маньчжурии, куда входили северные и северо-восточные регионы Китая и Внутренней Монголии, а также Кореи. Япония выступала союзницей Германии во Второй мировой войне. Соглашение о вступлении Советского Союза в войну с Японией было принято на Ялтинской конференции руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании.
На Дальнем Востоке сформировали три фронта: Забайкальский, первый и второй Дальневосточные. Главнокомандующим стал маршал Александр Василевский. Советским войскам противостояла миллионная Квантунская армия под командованием генерала Отодзо Ямады. В 1932 году Япония на территории Маньчжурии создала марионеточное государство Маньчжоу-го, верховным правителем которого избрали ранее низложенного китайского императора Пу И.
Боевые действия советских войск начались 9 августа наступлением на всех трех фронтах. Кроме того, шло освобождение южной части Сахалина и Курильских островов. Девятнадцатого августа советские войска взяли в плен императора Пу И, японские войска в Маньчжурии начали сдаваться, к 1 сентября были освобождены острова. Акт о капитуляции Японии подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури" в Токийском заливе.
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ХабаровскОбщество
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