В Самаре в строящейся многоэтажке вспыхнул пожар

"В строящемся доме на улице Георгия Димитрова происходит горение строительных материалов и опалубки пятого и шестого этажей на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящего здания эвакуировали 30 рабочих. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 70 человек и 23 единицы техники.