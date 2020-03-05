В Самаре в строящейся многоэтажке вспыхнул пожар

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Строительные материалы и опалубка загорелись на площади 500 квадратных метров на двух этажах строящегося жилого дома в Самаре, эвакуировано 30 рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В строящемся доме на улице Георгия Димитрова происходит горение строительных материалов и опалубки пятого и шестого этажей на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания эвакуировали 30 рабочих. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 70 человек и 23 единицы техники.
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