Налог на роскошь не скажется на продажах дорогих авто, считают дилеры

"Машины в обновленный список попали не из премиум сегмента, а из массового "высшего среднего". Три миллиона - это уже давно не роскошь, с учетом того, что цены выросли более чем на 50% с момента, когда принимался закон в 2005 году. На мой взгляд, включение в список сильно на продажах этих машин не скажется, тем более что часть из них и так продается в несущественном объеме", - сказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Олег Мосеев.