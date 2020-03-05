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Президент Сербии рассказал об озабоченности Запада из-за Китая
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РИА Новости

Президент Сербии рассказал об озабоченности Запада из-за Китая

05:01 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Западные страны уже больше озабочены из-за сотрудничества Сербии не с Россией, а с Китаем, сообщил сербский президент Александр Вучич в интервью американскому журналу Foreign Policy.
Он рассказал, что ЕС в последнее время начал задавать Белграду много вопросов по поводу китайских инвестиций.
"Я провел хорошие переговоры в Вашингтоне. Но я больше слышал об этом от европейцев, особенно о Китае", - ответил Вучич на вопрос, получал ли он в ходе визита в Вашингтон предупреждения в связи с китайскими инвестициями в Сербию.
"О России уже столько не говорят. Основное внимание все больше и больше фокусируется на Китае", - сказал президент.
Вучич сообщил, что ранее США оставили металлургический завод в сербском Смедерево, и 5,2 тысячи человек остались без работы. "Я просил (китайского лидера) Си Цзиньпиня оказать поддержку, помочь. Он помог нам", - добавил Вучич.
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РоссияАлександр ВучичЕвросоюзКитайСШАВ мире
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