В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
В ходе пресс-конференции Ньюсом объявил, что нынешние обстоятельства обязывают его "ввести режим чрезвычайной ситуации", что необходимо для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
По его словам, всего по штату зафиксировано 53 случая заболевания новым коронавирусом. Ранее в среду стало известно о первой смерти в Калифорнии из-за этой болезни. Власти Калифорнии предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля.
"Это решение (о введении режима ЧС) было принято не только из-за трагичной смерти одного человека, но и из-за других обстоятельств", - пояснил губернатор.
Ранее палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий выделение более 8 миллиардов долларов на противодействие распространению коронавируса. Документ передан на рассмотрение сената. Президент США Дональд Трамп отмечал, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.
Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар в начале февраля объявил о введении режима ЧС в области здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Власти США при этом повторяют, что риск для американцев по-прежнему "очень низкий" и призывают не впадать в панику.