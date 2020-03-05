В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Американский штат Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

В ходе пресс-конференции Ньюсом объявил, что нынешние обстоятельства обязывают его "ввести режим чрезвычайной ситуации", что необходимо для получения федеральных ресурсов на борьбу с распространением заболевания.

По его словам, всего по штату зафиксировано 53 случая заболевания новым коронавирусом . Ранее в среду стало известно о первой смерти в Калифорнии из-за этой болезни. Власти Калифорнии предполагают, что погибший мог заразиться, находясь на круизном лайнере Grand Princess с 11 по 21 февраля.

"Это решение (о введении режима ЧС) было принято не только из-за трагичной смерти одного человека, но и из-за других обстоятельств", - пояснил губернатор.

Ранее палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий выделение более 8 миллиардов долларов на противодействие распространению коронавируса. Документ передан на рассмотрение сената. Президент США Дональд Трамп отмечал, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов.