Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на погашение государственных жилищных сертификатов", - указывается в сообщении.