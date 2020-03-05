Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение в 2020 году субсидий на погашение государственных жилищных сертификатов, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на погашение государственных жилищных сертификатов", - указывается в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен в целях соблюдения сроков погашения именных государственных жилищных сертификатов, ранее выданных субъектами РФ гражданам России, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.