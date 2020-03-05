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2020-03-05T03:34+0300
https://ria.ru/20200305/1568172521.html
Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов

03:34 05.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМногоэтажные панельные дома в строящемся жилом комплексе
Многоэтажные панельные дома в строящемся жилом комплексе
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Многоэтажные панельные дома в строящемся жилом комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение в 2020 году субсидий на погашение государственных жилищных сертификатов, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О выделении Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на погашение государственных жилищных сертификатов", - указывается в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен в целях соблюдения сроков погашения именных государственных жилищных сертификатов, ранее выданных субъектами РФ гражданам России, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.
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