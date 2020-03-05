В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса

АФИНЫ, 5 мар – РИА Новости. Правительство Правительство Греции вводит экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, объявило министерство здравоохранения вечером в среду.

Префектуры Ахайя и Илия находятся на северо-западе полуострова Пелопоннес. Остров Закинтос расположен на западе Греции в Ионическом море.

"Правительство решило принять экстренные меры предосторожности в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос в соответствии с руководящими принципами Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, которые касаются возможного местного распространения вируса в районе", - говорится в заявлении профессора Сотириса Циодраса, представителя министерства здравоохранения по новому коронавирусу.

"Эти меры включают приостановление работы всех государственных и частных учебных заведений всех уровней, а также приостановление всех видов массовых собраний (театров, кинотеатров, спортивных и художественных мероприятий, посещения археологических памятников и музеев) на период с 5 по 6 марта 2020 года", - сообщил Циодрас.

По его словам, меры будут пересмотрены в течение следующих 48 часов.

Ученый вновь призвал всех принимать основные меры защиты и гигиены, мыть рук, помогать уязвимым группам, избегая мест, которые могут подвергаться воздействию вирусов, таких как новый вирус, избегать посещения больниц и больных людей и людей, принадлежащих к уязвимым группам.

"Очень важно понимать ценность этих мер, чтобы максимально ограничить распространение вируса в нашей стране и задержать его распространение", - говорится в заявлении.

Минздрав Греции в среду сообщил о двух новых случаях заражений коронавирусом в стране, число инфицированных достигло девяти.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии