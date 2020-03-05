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https://ria.ru/20200305/1568172329.html
В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
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РИА Новости

В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса

03:15 05.03.2020
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© REUTERS / YonhapЮжнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
© REUTERS / Yonhap
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
АФИНЫ, 5 мар – РИА Новости. Правительство Греции вводит экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, объявило министерство здравоохранения вечером в среду.
Префектуры Ахайя и Илия находятся на северо-западе полуострова Пелопоннес. Остров Закинтос расположен на западе Греции в Ионическом море.
"Правительство решило принять экстренные меры предосторожности в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос в соответствии с руководящими принципами Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, которые касаются возможного местного распространения вируса в районе", - говорится в заявлении профессора Сотириса Циодраса, представителя министерства здравоохранения по новому коронавирусу.
"Эти меры включают приостановление работы всех государственных и частных учебных заведений всех уровней, а также приостановление всех видов массовых собраний (театров, кинотеатров, спортивных и художественных мероприятий, посещения археологических памятников и музеев) на период с 5 по 6 марта 2020 года", - сообщил Циодрас.
По его словам, меры будут пересмотрены в течение следующих 48 часов.
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"Очень важно понимать ценность этих мер, чтобы максимально ограничить распространение вируса в нашей стране и задержать его распространение", - говорится в заявлении.
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