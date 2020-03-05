В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подольский городской суд в четверг приступит к делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
В четверг суд проведет предварительные слушания по делу, данная стадия процесса проходит в закрытом режиме. На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного заседания, в частности, можно будет просить о продлении меры пресечения, возврате дела в прокуратуру, исключении или истребовании каких-либо доказательств.
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Затем суд назначит дату рассмотрения дела по существу.
Генпрокуратура в конце декабря утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы направили на рассмотрение в Подольский городской суд Подмосковья, однако защита обжаловала это решение.
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В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
Бывший чиновник вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме". Шестун находится под стражей.
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