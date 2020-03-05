В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна

В четверг суд проведет предварительные слушания по делу, данная стадия процесса проходит в закрытом режиме. На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного заседания, в частности, можно будет просить о продлении меры пресечения, возврате дела в прокуратуру, исключении или истребовании каких-либо доказательств.