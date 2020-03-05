Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Через некоторое время были задержаны и сообщники шутника – безработные жители столицы. Товарищей Джаборова арестовывать не стали, их отпустили под подписку о невыезде.