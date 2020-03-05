Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит в четверг жалобу на арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена приступ коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 10.30.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Через некоторое время были задержаны и сообщники шутника – безработные жители столицы. Товарищей Джаборова арестовывать не стали, их отпустили под подписку о невыезде.
Уже в пятницу Черемушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста молодого человека.
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