Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг выделение средств на выплаты к 75-й годовщине Победы, сообщила пресс-служба кабинета.
Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
Деньги выделят из резервного фонда правительства.