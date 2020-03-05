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75 лет Великой Победы
2020-03-05T01:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568171753.html
Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_908f29e0880e9f4f3d7f238009a70b63.jpg
РИА Новости

Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

01:42 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство России обсудит в четверг выделение средств на выплаты к 75-й годовщине Победы, сообщила пресс-служба кабинета.
Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
Деньги выделят из резервного фонда правительства.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыПравительство РФОбщество
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