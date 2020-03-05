В штате Нью-Йорк число заболевших коронавирусом достигло 11 человек

"Мы выявили еще 5 случаев заражения COVID-19, таким образом общее число выросло до 11", - сказал Куомо.

По его словам, вновь выявленные пациенты контактировали с госпитализированным ранее 50-летним жителем Уэстчестера – среди них сосед и его семья.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 76 странах, число зараженных превысило 12 тысяч, скончались более 210 человек.