В штате Нью-Йорк число заболевших коронавирусом достигло 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло до 11 человек, сообщил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.
"Мы выявили еще 5 случаев заражения COVID-19, таким образом общее число выросло до 11", - сказал Куомо.
По его словам, вновь выявленные пациенты контактировали с госпитализированным ранее 50-летним жителем Уэстчестера – среди них сосед и его семья.
Первый выявленный случай в Нью-Йорке был связан с жительницей, посещавшей Иран. При этом на сегодня госпитализирован только 50-летний пациент, который имел респираторное заболевание, отметил Куомо. Остальные, по его словам, проходят лечение на дому.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 76 странах, число зараженных превысило 12 тысяч, скончались более 210 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса