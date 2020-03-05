В Приморье рассказали, чем занимается самка леопарда с детенышем

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" выяснили, чем занимается самка большой кошки с детенышем, прочитав "дневник" семьи хищников на снегу, Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" выяснили, чем занимается самка большой кошки с детенышем, прочитав "дневник" семьи хищников на снегу, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Леопарды начали день с плотного завтрака: мама поймала целого оленя. Затем был совершен бодрый променад вдоль речки Грязной, — рассказывают сотрудники заповедника. — Прогулявшись несколько километров по утреннему лесу, эта "спортивная" семья решила развить сноровку, грациозно балансируя на поваленном дереве".

Все это удалось выяснить благодаря троплению диких кошек по следам. Это дает информацию о жизни хищников, которую невозможно получить другими научными методами. Например, описать особенности поведения и использования территории, узнать процент удачных охот.