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2020-03-05T03:53+0300
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В Приморье рассказали, чем занимается самка леопарда с детенышем
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РИА Новости

В Приморье рассказали, чем занимается самка леопарда с детенышем

03:53 05.03.2020
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© пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Самка леопарда
Самка леопарда
© пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Научные сотрудники нацпарка "Земля леопарда" выяснили, чем занимается самка большой кошки с детенышем, прочитав "дневник" семьи хищников на снегу, сообщает пресс-служба нацпарка.
"Леопарды начали день с плотного завтрака: мама поймала целого оленя. Затем был совершен бодрый променад вдоль речки Грязной, — рассказывают сотрудники заповедника. — Прогулявшись несколько километров по утреннему лесу, эта "спортивная" семья решила развить сноровку, грациозно балансируя на поваленном дереве".
Все это удалось выяснить благодаря троплению диких кошек по следам. Это дает информацию о жизни хищников, которую невозможно получить другими научными методами. Например, описать особенности поведения и использования территории, узнать процент удачных охот.
В этом году снег на территории нацпарка стал редкостью. Поэтому найденные следы – ценный подарок для ученых. Снимки с тропления сделали научные сотрудники Дина Матюхина и Глеб Седаш.
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