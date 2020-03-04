Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T22:38+0300
https://ria.ru/20200304/1568169321.html
В Хорватии выявили десятый случай заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244325_0:5:2999:1692_1036x0_80_0_0_dcbcfef0cb11c2112950bb45a057fe45.jpg
РИА Новости

В Хорватии выявили десятый случай заражения коронавирусом

22:37 04.03.2020 (обновлено: 22:38 04.03.2020)
361
© REUTERS / Adriano MachadoВоеннослужащие в защитных костюмах
Военнослужащие в защитных костюмах
© REUTERS / Adriano Machado
Военнослужащие в защитных костюмах
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. В Хорватии подтвержден десятый случай заболевания коронавирусом, сообщил республиканский штаб гражданской обороны при МВД.
Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом решением хорватского правительства ранее возглавил глава министерства внутренних дел Давор Божинович.
Туристы в медицинских масках в Париже
Вчера, 12:56
Просто "Чума": из-за коронавируса растут продажи романа Камю и макарон
"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждены десять инфицированных. Речь, как и в предыдущем случае, идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии", - сообщили в штабе.
Отмечается, что всего на коронавирус в Хорватии проверили анализы 255 предполагаемых больных, ещё девять находятся на тестировании. Под медицинский надзор поставлены 2634 человека, посещавших заражённые регионы за рубежом.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
311201
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗХорватияВ мире
Рекомендуем
Посетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
В Норвегии число зараженных коронавирусом достигло 56
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В Испании число подтвержденных случаев коронавируса достигло 200
Санитарно-контрольный пункт в Ираке
В Багдаде зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
В штате Калифорния зафиксировали первую смерть от коронавируса
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
Число жертв коронавируса в штате Вашингтон достигло 10
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
В Италии из-за коронавируса приостановили обучение в школах и вузах
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху призвал отказаться от рукопожатий из-за коронавируса
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Каски рабочих
В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
Работница аптеки
Джонсон и Макрон договорились совместно бороться с коронавирусом
Южнокорейские военные в защитном снаряжении дезинфицируют деревню на окраине Сеула
В Словении выявили первый случай коронавируса
Руслан Рябошапка
В Раде созвали заседание по вопросу о выражении недоверия генпрокурору
Прохожие в защитных медицинских масках
В Эквадоре число заразившихся коронавирусом увеличилось до десяти
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния