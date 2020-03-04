В Хорватии выявили десятый случай заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. В Хорватии подтвержден десятый случай заболевания коронавирусом , сообщил республиканский штаб гражданской обороны при МВД.

Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом решением хорватского правительства ранее возглавил глава министерства внутренних дел Давор Божинович.

"Инфекционная клиника "Доктор Фран Михайлевич" в Загребе подтвердила, что еще один человек заражен коронавирусом. Это означает, что в Хорватии подтверждены десять инфицированных. Речь, как и в предыдущем случае, идет о водителе, который доставлял груз из зараженных регионов Италии", - сообщили в штабе.

Отмечается, что всего на коронавирус в Хорватии проверили анализы 255 предполагаемых больных, ещё девять находятся на тестировании. Под медицинский надзор поставлены 2634 человека, посещавших заражённые регионы за рубежом.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович ранее призвал граждан страны не паниковать и не делать запасов.