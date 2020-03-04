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Республика Саха (Якутия)
2020-03-04T20:04+0300
https://ria.ru/20200304/1568164891.html
Андрей Борисов: поправка о статусе русского языка своевременна
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РИА Новости

Андрей Борисов: поправка о статусе русского языка своевременна

20:04 04.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Внесение в Конституцию РФ поправки о государственном статусе русского языка подчеркнет его значимость и объединяющую роль в многонациональной стране, она своевременна и актуальна, считает государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.
Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. В тексте поправки говорится, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".
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Борисов обратил внимание на то, что одновременно комитет поддержал президентскую поправку, согласно которой РФ "защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".
"Мы живем в стране, в которой более 190 народов общаются между собой, находят общий язык, и этот язык – русский. Это часть великого цивилизационного культурного наследия. При этом каждый из народов сохраняет свои традиции и культуру. В этом – наша особенность, наша уникальность", - привели слова Борисова в пресс-центре РС(Я) в Москве.
Согласно предложению, республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах госвласти, органах местного самоуправления, госучреждениях республик наряду с русским языком.
"Считаю, что это важный шаг на пути сохранения языкового и культурного разнообразия нашей страны. Вся моя судьба связана с культурой нашей страны, я искренне рад, что в нашей Конституции могут появиться строки о защите этнокультурного и языкового многообразия России и строки о русском языке. Эти поправки станут мощным импульсом в сохранении и развитии самобытности всех народов нашей страны и защите суверенитета России", - заключил Борисов.
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