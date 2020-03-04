Андрей Борисов: поправка о статусе русского языка своевременна

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Внесение в Внесение в Конституцию РФ поправки о государственном статусе русского языка подчеркнет его значимость и объединяющую роль в многонациональной стране, она своевременна и актуальна, считает государственный советник Республики Саха (Якутия) Андрей Борисов.

Во вторник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. В тексте поправки говорится, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".

Борисов обратил внимание на то, что одновременно комитет поддержал президентскую поправку, согласно которой РФ "защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

"Мы живем в стране, в которой более 190 народов общаются между собой, находят общий язык, и этот язык – русский. Это часть великого цивилизационного культурного наследия. При этом каждый из народов сохраняет свои традиции и культуру. В этом – наша особенность, наша уникальность", - привели слова Борисова в пресс-центре РС(Я) в Москве.

Согласно предложению, республики, входящие в состав РФ, вправе устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах госвласти, органах местного самоуправления, госучреждениях республик наряду с русским языком.