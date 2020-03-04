Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T19:44+0300
https://ria.ru/20200304/1568164319.html
Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1036x0_80_0_0_0f8f3ef878f66f26ead2a100024d781b.jpg
РИА Новости

Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу

19:44 04.03.2020
1238
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить министром иностранных дел и.о. вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, сообщается на сайте парламента.
Премьер Украины Алексей Гончарук во вторник написал заявление об отставке. Парламент в среду одобрил это решение. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.
Здание правительства Украины в Киеве
Вчера, 16:44
"Переставили кровати". Как смена кабмина усложнит положение Зеленского
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 конституции Украины, Верховная рада Украины постановляет: назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел", - говорится в проекте постановления
Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. После утверждения кабмина Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 17:30
Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным
28222043
Обсудить 1
Алексей ГончарукДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Зеленский предложил назначить главой Минобороны генерала Тарана
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины предложил Раде состав правительства
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада утвердила новый состав украинского правительства
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о совершенных ошибках
Денис Шмыгаль
Новый украинский премьер назвал приоритетами Крым и Донбасс
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
США уверены, что вводят санкции против "нужных" людей
Нестор Шуфрич
В Раде назвали отставку премьера победой оппозиции и народа
Алексей Гончарук
Эксперт прокомментировал отставку премьера Украины
Потасовка в турецком парламенте 04.03.2020
В турецком парламенте вспыхнула драка из-за обвинений в адрес Эрдогана
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Педерсен призвал Путина и Эрдогана найти решение ситуации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния