Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде назначить министром иностранных дел и.о. вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, сообщается на сайте парламента.
Премьер Украины Алексей Гончарук во вторник написал заявление об отставке. Парламент в среду одобрил это решение. Отставка премьера влечет за собой отставку всего правительства, которое будет исполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Согласно украинскому законодательству, глава государства вносит на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера, для утверждения достаточно 226 голосов. Персональный состав нового кабмина на рассмотрение Рады предлагает уже новый премьер. Кандидатуры на пост министров иностранных дел и обороны предлагает президент.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 конституции Украины, Верховная рада Украины постановляет: назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел", - говорится в проекте постановления
Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. После утверждения кабмина Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.