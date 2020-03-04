Зеленский предложил назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 конституции Украины, Верховная рада Украины постановляет: назначить Кулебу Дмитрия Ивановича на должность министра иностранных дел", - говорится в проекте постановления

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международное право". С апреля 2016 года по август 2019 года Кулеба был постоянным представителем Украины при Совете Европы. После утверждения кабмина Алексея Гончарука занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.