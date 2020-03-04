Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T19:39+0300
https://ria.ru/20200304/1568164131.html
Комитет ГД утвердил порядок одобрения проекта о поправке в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Комитет ГД утвердил порядок одобрения проекта о поправке в Конституцию

19:39 04.03.2020
446
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду утвердил порядок одобрения законопроекта о поправке в Конституцию во втором чтении, эту процедуру разъяснил на заседании глава комитета Павел Крашенинников.
"Постольку поскольку у нас есть поправка, связанная с наименованием, у нас есть поправка, связанная с общероссийским голосованием, и поправка, связанная с переходными положениями, это нормы федерального конституционного закона. И у нас есть "тело" Конституции, в которое мы вносим тоже поправки, соответственно, это изложено в статье 1. У нас есть предложение, мы обсуждали и с комитетом по регламенту, и с администрацией президента, с коллегами, то, что нам нужно первоначально проголосовать по таблице (поправок) номер 1 (на принятие) и номер 2 (на отклонение) по поводу первой статьи, которая относится к Конституции, потом проголосовать за всю эту статью первую. Потом перейти к таблице номер 1 и номер 2, которые касаются наименования второй и третьей статьи, и потом еще раз за весь закон проголосовать", - пояснил Крашенинников.
Конституция РФ
Вчера, 19:00
Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества
Член комитета Сергей Иванов, комментируя предложение, высказал мнение, что таким порядком процедура одобрения проекта во втором чтении чересчур усложняется. Он предложил сформировать и объединить все поступившие поправки к законопроекту в две таблицы - на принятие и на отклонение.
"Мы тогда выдаем на обсуждение палате две таблицы, кто хочет - вынесет (на отдельное голосование) свои поправки, которые ему нравятся", - добавил он.
Крашенинников напомнил, что в первом чтении голосование также проходило отдельно по статьям, и поскольку уровень этого акта отличается от обычных законопроектов, а вторая и третья статьи относятся к федеральному конституционному закону и носят переходный характер, поэтому их следует рассматривать и принимать их раздельно.
Московский Кремль
Вчера, 12:22
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
"Нам, конечно, это надо будет всем еще раз объяснить, но если мы такое решение примем, мы в одном случае перестрахуемся, а в другом уже имея голосование по "телу" Конституции ... мы все-таки уже будем двигаться дальше по поводу переходных положений и по поводу общероссийского голосования. Здесь у нас нет ущербности: может показаться, что мы здесь излишне нагнетаем ситуацию, но в данном случае я считаю, что мы здесь лучше уж лишний раз проголосуем, чем один раз недоголосуем, все-таки это основной закон, просьба вот такое решение поддержать", - добавил Крашенинников.
Комитет единогласно поддержал предложение по процедуре.
Государственная дума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.
Второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта, третье - на 11 марта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
3 марта, 20:34
Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию
510009
Обсудить 0
РоссияКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
Рекомендуем
Конституция Российской Федерации
Комитет ГД завершил работу над поправками ко второму чтению проекта
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД рекомендовал принять проект о поправках во втором чтении
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас обсудил поправки в Конституцию с патриархом Кириллом
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
Здание правительства РФ
Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Конституционный суд РФ
Комитет Госдумы поддержал поправку о расширении полномочий КС
Конституция РФ
Комитет ГД поддержал порядок вступления поправок к Конституции в силу
Американцы в медицинских масках
В США выделят 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
Здание Государственной Думы РФ
В ГД одобрили наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами фракций Госдумы пятого марта
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор произвел перестановки в правительстве региона
Конституция РФ
Эксперты: поправки в Конституцию отвечают запросам общества
Наручники
Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
Медицинский работник у клиники в Киркленде, США
В штате Нью-Йорк число заболевших коронавирусом достигло 11 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Правительство обсудит подготовку к проведению весенне-полевых работ
03:36Кабмин обсудит участие самозанятых в программах поддержки бизнеса
03:35Кабмин обсудит ход выполнения федеральных целевых программ
03:34Кабмин обсудит выделение субсидий на погашение жилищных сертификатов
03:31Правительство обсудит выделение дополнительных денег врачам в регионах
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
Лента новостейМолния