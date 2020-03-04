Комитет ГД утвердил порядок одобрения проекта о поправке в Конституцию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду утвердил порядок одобрения законопроекта о поправке в Конституцию во втором чтении, эту процедуру разъяснил на заседании глава комитета Павел Крашенинников

"Постольку поскольку у нас есть поправка, связанная с наименованием, у нас есть поправка, связанная с общероссийским голосованием, и поправка, связанная с переходными положениями, это нормы федерального конституционного закона. И у нас есть "тело" Конституции, в которое мы вносим тоже поправки, соответственно, это изложено в статье 1. У нас есть предложение, мы обсуждали и с комитетом по регламенту, и с администрацией президента, с коллегами, то, что нам нужно первоначально проголосовать по таблице (поправок) номер 1 (на принятие) и номер 2 (на отклонение) по поводу первой статьи, которая относится к Конституции, потом проголосовать за всю эту статью первую. Потом перейти к таблице номер 1 и номер 2, которые касаются наименования второй и третьей статьи, и потом еще раз за весь закон проголосовать", - пояснил Крашенинников.

Член комитета Сергей Иванов, комментируя предложение, высказал мнение, что таким порядком процедура одобрения проекта во втором чтении чересчур усложняется. Он предложил сформировать и объединить все поступившие поправки к законопроекту в две таблицы - на принятие и на отклонение.

"Мы тогда выдаем на обсуждение палате две таблицы, кто хочет - вынесет (на отдельное голосование) свои поправки, которые ему нравятся", - добавил он.

Крашенинников напомнил, что в первом чтении голосование также проходило отдельно по статьям, и поскольку уровень этого акта отличается от обычных законопроектов, а вторая и третья статьи относятся к федеральному конституционному закону и носят переходный характер, поэтому их следует рассматривать и принимать их раздельно.

"Нам, конечно, это надо будет всем еще раз объяснить, но если мы такое решение примем, мы в одном случае перестрахуемся, а в другом уже имея голосование по "телу" Конституции ... мы все-таки уже будем двигаться дальше по поводу переходных положений и по поводу общероссийского голосования. Здесь у нас нет ущербности: может показаться, что мы здесь излишне нагнетаем ситуацию, но в данном случае я считаю, что мы здесь лучше уж лишний раз проголосуем, чем один раз недоголосуем, все-таки это основной закон, просьба вот такое решение поддержать", - добавил Крашенинников.

Комитет единогласно поддержал предложение по процедуре.

Государственная дума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.