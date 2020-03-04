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Республика Татарстан
2020-03-04T18:18+0300
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Шаймиев и Яхина получили премии правительства в области культуры
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РИА Новости

Шаймиев и Яхина получили премии правительства в области культуры

18:18 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель, сценарист Гузель Яхина
Писатель, сценарист Гузель Яхина
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Писатель, сценарист Гузель Яхина. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2019 год, обладателями которых, в частности, стали первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев и писательница Гузель Яхина, сообщили в министерстве культуры республики.
"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2019 год. Всего присуждено 12 премий наиболее талантливым деятелям и работникам культуры", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.
Так, за реализацию проекта музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск премии удостоены руководитель проекта, председатель попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан" Минтимер Шаймиев, автор концепции проекта, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель экспертной группы, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
Кроме того, премия присуждена писателю Гузель Яхиной за роман "Зулейха открывает глаза".
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Республика ТатарстанРоссияГузель ЯхинаМихаил МишустинМинтимер Шаймиев
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