Шаймиев и Яхина получили премии правительства в области культуры

КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2019 год, обладателями которых, в частности, стали первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев и писательница Гузель Яхина , сообщили в министерстве культуры республики.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства РФ в области культуры за 2019 год. Всего присуждено 12 премий наиболее талантливым деятелям и работникам культуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

Так, за реализацию проекта музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск премии удостоены руководитель проекта, председатель попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан" Минтимер Шаймиев, автор концепции проекта, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, руководитель экспертной группы, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.