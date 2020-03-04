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2020-03-04T17:49+0300
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Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине
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РИА Новости

Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине

17:41 04.03.2020 (обновлено: 17:49 04.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен темпами реформ в медицине, система оказалась не готова к запуску второго этапа с 1 апреля.
"Я понимаю, что руководству Минздрава очень сложно работать с осколками медицинской системы, которые им остались в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай с ромашкой… В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией, надо иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - заявил Зеленский во время внеочередного заседания Верховной рады в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский
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При этом он поблагодарил главу Минздрава Зоряну Скалецкую за то, что она поддержала эвакуированных из Китая граждан в связи со вспышкой нового типа коронавируса, которые были отправлены на карантин в Полтавской области.
По словам Зеленского, есть много вопросов к сфере здравоохранения, в том числе и кадровый. "Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену", - сказал Зеленский.
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