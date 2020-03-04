Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине

"Я понимаю, что руководству Минздрава очень сложно работать с осколками медицинской системы, которые им остались в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай с ромашкой… В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией, надо иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - заявил Зеленский во время внеочередного заседания Верховной рады в среду.