Зеленский заявил, что недоволен темпами медицинской реформы на Украине

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен темпами реформ в медицине, система оказалась не готова к запуску второго этапа с 1 апреля.
"Я понимаю, что руководству Минздрава очень сложно работать с осколками медицинской системы, которые им остались в наследство, сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального человеческого лечения давали пустышки и чай с ромашкой… В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией, надо иметь смелость и признать, что много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - заявил Зеленский во время внеочередного заседания Верховной рады в среду.
При этом он поблагодарил главу Минздрава Зоряну Скалецкую за то, что она поддержала эвакуированных из Китая граждан в связи со вспышкой нового типа коронавируса, которые были отправлены на карантин в Полтавской области.
По словам Зеленского, есть много вопросов к сфере здравоохранения, в том числе и кадровый. "Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену", - сказал Зеленский.