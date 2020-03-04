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Нижегородская область
2020-03-04T19:10+0300
https://ria.ru/20200304/1568157968.html
Нижегородский губернатор произвел перестановки в правительстве региона
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РИА Новости

Нижегородский губернатор произвел перестановки в правительстве региона

17:28 04.03.2020 (обновлено: 19:10 04.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду назначил троих заместителей главы региона – по внутренней политике, социальной сфере, экономике, а также заместителя председателя правительства области по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Нижегородской области провёл ряд назначений в правительстве региона. Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике, Давид Мелик-Гусейнов - заместителем губернатора по социальной политике. Андрей Саносян на посту замгубернатора будет курировать блок реальной экономики. Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Основным направлением его деятельности станет подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Ранее Гнеушев руководил в правительстве Нижегородской области социальным блоком, Беркович занимал пост директора Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области, Саносян работал директором Научно-образовательного центра Нижегородской области. Мелик-Гусейнов с 2018 по 2020 год возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава России.
Глава региона назвал эти назначения "качественной перезагрузкой правительства Нижегородской области". "На ключевые должности пришли люди, которые имеют в своем багаже реальные достижения и реализованные проекты. Подчеркну, что правительство - это не закостенелая структура, а живой организм, который должен реагировать на текущую ситуацию. Не исключаю, что это не последние изменения. Вполне естественно, что структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач", - отметил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Губернатор подчеркнул, что реализация национальных проектов и крупных инфраструктурных решений требует современного управленческого подхода, координации различных структур и ведомств.
"Не менее важна сегодня готовность общаться с экспертным сообществом, представителями общественных организаций, жителями. Социальный блок – это то, что каждый день волнует людей: медицина, образование, здравоохранение. Реальный сектор экономики – это новые рабочие места и возможности для бизнеса. От блока внутренней политики зависит качество взаимодействия с муниципалитетами, диалог с жителями, реализация общественных инициатив. За каждым назначенным сегодня человеком закреплены конкретные проекты и зоны ответственности", - добавил Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьПолитика
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