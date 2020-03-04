Нижегородский губернатор произвел перестановки в правительстве региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду назначил троих заместителей главы региона – по внутренней политике, социальной сфере, экономике, а также заместителя председателя правительства области по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода , сообщает пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Нижегородской области провёл ряд назначений в правительстве региона. Андрей Гнеушев назначен заместителем губернатора по внутренней политике, Давид Мелик-Гусейнов - заместителем губернатора по социальной политике. Андрей Саносян на посту замгубернатора будет курировать блок реальной экономики. Олег Беркович назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Основным направлением его деятельности станет подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Ранее Гнеушев руководил в правительстве Нижегородской области социальным блоком, Беркович занимал пост директора Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области, Саносян работал директором Научно-образовательного центра Нижегородской области. Мелик-Гусейнов с 2018 по 2020 год возглавлял департамент проектной деятельности Минздрава России.

Глава региона назвал эти назначения "качественной перезагрузкой правительства Нижегородской области". "На ключевые должности пришли люди, которые имеют в своем багаже реальные достижения и реализованные проекты. Подчеркну, что правительство - это не закостенелая структура, а живой организм, который должен реагировать на текущую ситуацию. Не исключаю, что это не последние изменения. Вполне естественно, что структура правительства меняется в зависимости от конкретных задач", - отметил Никитин.

Губернатор подчеркнул, что реализация национальных проектов и крупных инфраструктурных решений требует современного управленческого подхода, координации различных структур и ведомств.