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Комитет Госдумы поддержал поправку о требованиях к президенту
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправку о требованиях к президенту

17:03 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал президентскую поправку о требованиях к главе государства: у него не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство, а также средств и счетов в заграничных банках.
Согласно предложению, президентом РФ может быть избран россиянин не моложе 35 лет, не менее 25 лет постоянно проживающий в России, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
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"Требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства", - говорится в тексте поправки.
Также президенту РФ запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами территории РФ.
"Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков", – добавляется в поправке.
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