Врач рассказал о неочевидной опасности раннего потепления

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Врач-кардиолог и терапевт Врач-кардиолог и терапевт Юрий Конев в беседе с " Вечерней Москвой " напомнил, что при раннем потеплении нужно одеваться по погоде.

"Если не соблюдать температурный режим собственного тела и носить пуховик при температуре 12 градусов, то из-за обильного потоотделения кожный покров может покрыться сыпью", — пояснил врач.

Это, как пояснил он, может привести к дерматологическим заболеваниям. Конев также рассказал, что люди с хроническими проблемами здоровья сразу ощущают перемены при резком падении температуры.

"Но когда температура и давление постепенно повышаются, то многие даже ощущают прилив сил", — подчеркнул врач.

При этом он отметил, что в большинстве своем люди будут чувствовать себя прекрасно во время потепления.