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Врач рассказал о неочевидной опасности раннего потепления
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РИА Новости

Врач рассказал о неочевидной опасности раннего потепления

16:49 04.03.2020 (обновлено: 17:21 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Врач-кардиолог и терапевт Юрий Конев в беседе с "Вечерней Москвой" напомнил, что при раннем потеплении нужно одеваться по погоде.
"Если не соблюдать температурный режим собственного тела и носить пуховик при температуре 12 градусов, то из-за обильного потоотделения кожный покров может покрыться сыпью", — пояснил врач.
Это, как пояснил он, может привести к дерматологическим заболеваниям. Конев также рассказал, что люди с хроническими проблемами здоровья сразу ощущают перемены при резком падении температуры.
"Но когда температура и давление постепенно повышаются, то многие даже ощущают прилив сил", — подчеркнул врач.
При этом он отметил, что в большинстве своем люди будут чувствовать себя прекрасно во время потепления.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на всей территории страны температура в марте будет выше нормы. Исключения составят лишь Бурятия, юг Иркутской области, Читинская область, а также Тихоокеанское побережье Хабаровского края и Камчатка.
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РоссияЮрий КоневРоман ВильфандГидрометцентрЗдоровье - ОбществоОбщество
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