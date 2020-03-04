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Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича
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РИА Новости

Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича

16:44 04.03.2020
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10 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА в формате видеомоста Москва – Вена.
На мероприятии речь пойдет об актуальных вопросах взаимодействия в рамках ОБСЕ в год 75-летия Великой Победы и 45-летия принятия Хельсинского Заключительного акта, который лег в основу работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Особое внимание будет уделено усилиям ОБСЕ по украинскому мирному урегулированию и работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также некоторым оценкам первых месяцев албанского председательства в ОБСЕ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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