Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича

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10 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА в формате видеомоста Москва – Вена.