Пресс-конференция постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича

На мероприятии речь пойдет об актуальных вопросах взаимодействия в рамках ОБСЕ в год 75-летия Великой Победы и 45-летия принятия Хельсинского Заключительного акта, который лег в основу работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Особое внимание будет уделено усилиям ОБСЕ по украинскому мирному урегулированию и работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также некоторым оценкам первых месяцев албанского председательства в ОБСЕ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Особое внимание будет уделено усилиям ОБСЕ по украинскому мирному урегулированию и работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, а также некоторым оценкам первых месяцев албанского председательства в ОБСЕ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/