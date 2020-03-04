Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:36+0300
https://ria.ru/20200304/1568154864.html
Синоптики не ожидают температурного рекорда в среду в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567706896_0:560:2645:2048_1036x0_80_0_0_fd57b1f730990d7eaf12e5e80de989e0.jpg
РИА Новости

Синоптики не ожидают температурного рекорда в среду в Москве

16:36 04.03.2020
463
© РИА Новости / Максим БлиновДевушка гуляет с собакой по набережной
Девушка гуляет с собакой по набережной
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду в 14.00 достигла отметки плюс 7,1 градуса и далее пошла на спад, поэтому, скорее всего, нового рекорда тепла не будет, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее синоптик сообщала РИА Новости, что в среду может быть установлен новый рекорд тепла, в столице ожидалось плюс 5-7 градусов, а предыдущий рекорд был 4 марта 1959 года в Москве, когда максимальная температура составила плюс 7,5 градуса.
"Рекорда у нас сегодня еще не случилось, и вряд ли он случится. По данным ежечасных наблюдений, в 14 часов в Москве была зафиксирована температура плюс 7,1 градуса. Уже в 15 часов температура составила плюс 6,5, и вряд ли она сегодня поднимется выше, потому что то значение 7 с копейками было, когда стало проглядывать солнышко, а сейчас уже облачность плотная", - сказала Волосюк.
Она также добавила, что плюс 7,1 - это не окончательная цифра, показания максимального термометра, который снимается после 21.00, могут оказаться чуть выше.
"Это не окончательные значения, показания максимального термометра могут оказаться выше, не исключено, что при такой ситуации, какая была днем, между сроками значение могло оказаться выше, чем плюс 7,1", - добавила Волосюк.
Мужчина в Коломенском парке в Москве
3 марта, 17:39
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
102020
Обсудить 0
Елена ВолосюкЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие на Крымском мосту в Москве.
Синоптики рассказали, сколько светило солнце этой зимой в Москве
Прохожие на улице Москвы
Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю весны
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
В Петербурге зафиксировали первый весенний температурный рекорд
Москва
В Москве минувшая зима стала самой теплой за все время метеонаблюдений
Небоскребы делового центра Москва-сити
Накануне 8 марта Москву ждет тепло и отсутствие осадков
Прохожие в Парке Горького в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в понедельник
Смена зимней резины
Эксперты посоветовали москвичам не торопиться со сменой зимней резины
Бурый медведь
Подмосковные власти рассказали, что делать в случае встречи с медведем
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США
Здание Банка России в Москве
Ставка по вкладам первой десятки банков в РФ обновила рекорд падения
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Греция обвинила Турцию в вооружении беженцев газовыми гранатами
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния