Синоптики не ожидают температурного рекорда в среду в Москве

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в среду в 14.00 достигла отметки плюс 7,1 градуса и далее пошла на спад, поэтому, скорее всего, нового рекорда тепла не будет, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Ранее синоптик сообщала РИА Новости, что в среду может быть установлен новый рекорд тепла, в столице ожидалось плюс 5-7 градусов, а предыдущий рекорд был 4 марта 1959 года в Москве, когда максимальная температура составила плюс 7,5 градуса.
"Рекорда у нас сегодня еще не случилось, и вряд ли он случится. По данным ежечасных наблюдений, в 14 часов в Москве была зафиксирована температура плюс 7,1 градуса. Уже в 15 часов температура составила плюс 6,5, и вряд ли она сегодня поднимется выше, потому что то значение 7 с копейками было, когда стало проглядывать солнышко, а сейчас уже облачность плотная", - сказала Волосюк.
Она также добавила, что плюс 7,1 - это не окончательная цифра, показания максимального термометра, который снимается после 21.00, могут оказаться чуть выше.
"Это не окончательные значения, показания максимального термометра могут оказаться выше, не исключено, что при такой ситуации, какая была днем, между сроками значение могло оказаться выше, чем плюс 7,1", - добавила Волосюк.
3 марта, 17:39Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные