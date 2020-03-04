Синоптики не ожидают температурного рекорда в среду в Москве

"Рекорда у нас сегодня еще не случилось, и вряд ли он случится. По данным ежечасных наблюдений, в 14 часов в Москве была зафиксирована температура плюс 7,1 градуса. Уже в 15 часов температура составила плюс 6,5, и вряд ли она сегодня поднимется выше, потому что то значение 7 с копейками было, когда стало проглядывать солнышко, а сейчас уже облачность плотная", - сказала Волосюк.