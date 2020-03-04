У проживающей в Италии гражданки Грузии выявили коронавирус

"В Италии по горячей линии посольства позвонила женщина, гражданка Грузии, проживающая в итальянском городе Витербо. Она заявила, что у нее была высокая температура и слабость. Грузинское консульство моментально связалось с министерством здравоохранения Италии, в результате чего скорая помощь перевела гражданку в одну из клиник города Рим. Согласно полученным сегодня результатам анализа, у нее подтвердился коронавирус",- говорится в сообщении пресс-службы.