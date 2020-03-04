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У проживающей в Италии гражданки Грузии выявили коронавирус
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РИА Новости

У проживающей в Италии гражданки Грузии выявили коронавирус

16:29 04.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
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ТБИЛИСИ, 4 мар – РИА Новости. Диагноз "коронавирус" подтвердился у гражданки Грузии, проживающей в Италии, сообщила пресс-служба грузинского правительства.
Эту информацию глава МИД Грузии Давид Залкалиани предоставил на очередном заседании межведомственной координационной группы по борьбе с коронавирусом. В Грузии на данный момент выявлено три случая инфицирования, состояние пациентов стабильное.
"В Италии по горячей линии посольства позвонила женщина, гражданка Грузии, проживающая в итальянском городе Витербо. Она заявила, что у нее была высокая температура и слабость. Грузинское консульство моментально связалось с министерством здравоохранения Италии, в результате чего скорая помощь перевела гражданку в одну из клиник города Рим. Согласно полученным сегодня результатам анализа, у нее подтвердился коронавирус",- говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина находится в стационаре, состояние ее здоровья удовлетворительное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДавид ЗалкалианиКоронавирусыИталияГрузияВ мире
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