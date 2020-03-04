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В Румынии зарегистрировали пятый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии зарегистрировали пятый случай заражения коронавирусом

16:23 04.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкКоронавирус
Коронавирус
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Коронавирус. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Пятый случай заражения коронавирусом диагностирован у 16-летнего жителя румынского города Тимишоара, передает агентство Mediafax со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве Румынии.
Ранее минздрав Румынии сообщал о трех зараженных мужчинах и одной женщине. Один из мужчин уже прошел курс лечения, повторный анализ на коронавирус дал отрицательный результат.
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"Пятый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Румынии. Пятым человеком, зараженным коронавирусом, оказался 16-летний племянник мужчины, у которого вирус был подтвержден во вторник, это первый несовершеннолетний пациент в Румынии", - говорится в сообщении агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХубэйВОЗРумынияКитайУханьВ мире
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