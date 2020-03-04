Главная икона ВС РФ прибыла в главную базу Балтфлота

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главная икона Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" прибыла в Балтийск, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Балтийского флота.

"Главная икона Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" доставлена в Калининградскую область специальным военным самолетом в главную базу Балтийского флота - в город Балтийск, ее разместили в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в торжественном молебне по случаю прибытия святыни приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, военнослужащие балтийской военно-морской базы и балтийского гарнизона.

"Далее святыня побывает на кораблях и войсковых частях Балтийского флота, где все православные военнослужащие и гражданский персонал смогут поклониться иконе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 18 по 31 марта икона будет выставлена в Никольском морском соборе Кронштадта, где ей смогут поклониться православные военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя, затем ее выставляли в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

"Заглавный образ иконы - это лик "Спас Нерукотворный", который изображали на знаменах русского воинства. Основой для главной иконы Вооруженных сил РФ стали доски пушечного лафета времен Петра I 1710 года. Также частью конструкции вокруг иконы стал приклад винтовки Мосина с пометкой "1944 год". Икона с частичками мощей святых апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова", - говорится в сообщении.