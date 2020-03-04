Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T16:19+0300
https://ria.ru/20200304/1568153677.html
В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 38
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565540681_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_efe89bb73c44027be76a959b30abe155.jpg
РИА Новости

В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 38

16:19 04.03.2020
851
© REUTERS / Alexandros AvramidisКоронавирус
Коронавирус
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Нидерландах, таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 38, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).
"Пятнадцать новых пациентов, всего 38 положительных результатов тестов (на коронавирус- ред.) ", - говорится в пресс-релизе института.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Также указывается, что четверо из числа новых пациентов были госпитализированы и одиннадцать находятся дома в изоляции.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
311102
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайНидерландыУханьВ мире
Рекомендуем
Женщина в медицинской маске
В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 18 человек
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Пик распространения коронавируса еще не достигнут, заявили в Германии
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1015 человек
Коронавирус
В Румынии зарегистрировали пятый случай заражения коронавирусом
Девушка в медицинской маске
Во Франции число заразившихся коронавирусом возросло до 257 человек
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом
Скорая помощь в Испании
В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 180
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число случаев заражения коронавирусом в Германии выросло до 262
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Прохожие в защитных медицинских масках
В Эквадоре число заразившихся коронавирусом увеличилось до десяти
Прохожие в защитных медицинских масках
В Греции зафиксировали девятый случай заражения коронавирусом
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Прохожие в защитных медицинских масках
В Чили подтвердили второй случай заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния