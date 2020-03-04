В Нидерландах число зараженных коронавирусом достигло 38

"Пятнадцать новых пациентов, всего 38 положительных результатов тестов (на коронавирус- ред.) ", - говорится в пресс-релизе института.

Также указывается, что четверо из числа новых пациентов были госпитализированы и одиннадцать находятся дома в изоляции.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.