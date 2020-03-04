В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Германии призвали не предпринимать действий в отношении России по вопросу Идлиба, которые могли бы осложнить нахождение политического решения.
Ранее в среду глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр допустила обсуждение санкций против РФ из-за ситуации в Идлибе.
"Россия играет одну из центральных ролей в этом конфликте, она необходима для нахождения политического решения. Мы считаем, что линия поведения России сейчас неверна. Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией. Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта", - прокомментировал идею министра представитель МИД ФРГ Райнер Бройль на брифинге.
В свою очередь представитель минобороны Тильман фон Плюсков, отвечая на вопрос о противоречии в позициях оборонного ведомства и МИД, отметил, что в его министерстве считают необходимым обсуждать все возможные варианты, "а затем уже принять решение".