В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

"Россия играет одну из центральных ролей в этом конфликте, она необходима для нахождения политического решения. Мы считаем, что линия поведения России сейчас неверна. Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией. Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта", - прокомментировал идею министра представитель МИД ФРГ Райнер Бройль на брифинге.