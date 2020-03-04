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В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе
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РИА Новости

В МИД Германии прокомментировали обострение ситуации в Идлибе

16:16 04.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии
Здание Министерства иностранных дел Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Германии призвали не предпринимать действий в отношении России по вопросу Идлиба, которые могли бы осложнить нахождение политического решения.
Ранее в среду глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр допустила обсуждение санкций против РФ из-за ситуации в Идлибе.
"Россия играет одну из центральных ролей в этом конфликте, она необходима для нахождения политического решения. Мы считаем, что линия поведения России сейчас неверна. Мы хотим корректировки курса России. Это тема, которую мы поднимаем в переговорах с Россией. Предложения, как повысить готовность России к политическому решению, мы будем внимательно изучать, в то же время нельзя делать то, что может осложнить решение конфликта", - прокомментировал идею министра представитель МИД ФРГ Райнер Бройль на брифинге.
В свою очередь представитель минобороны Тильман фон Плюсков, отвечая на вопрос о противоречии в позициях оборонного ведомства и МИД, отметил, что в его министерстве считают необходимым обсуждать все возможные варианты, "а затем уже принять решение".
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
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Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрВойна в СирииМинобороны ГерманииИдлиб (мухафаза)МИД ГерманииВ мире
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