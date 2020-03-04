Госдума поддержала проект о корректировке параметров бюджета ПФР

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. Второе чтение запланировано на 11 марта.

Документ, внесенный правительством, подготовлен в целях исполнения основных мероприятий послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года, а также на основе уточненного среднесрочного прогноза социально-экономического развития России.

Законопроект увеличивает доходы бюджета ПФР в 2020 году на 13,5 миллиарда рублей, до 8 триллионов 937,3 миллиарда рублей (7,9% ВВП), расходы - на 104,2 миллиарда до 9 триллионов 146,5 миллиарда рублей (8% ВВП). В результате дефицит бюджета фонда составит 209,2 миллиарда рублей (0,18% ВВП).

Общий объем доходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 177,5 миллиарда рублей, до 9,474 триллиона рублей (7,9% ВВП), на 2022 год - на 232,3 миллиарда, до 9 триллионов 953,1 миллиарда рублей (7,7% ВВП), расходов - на 176,2 миллиарда, до 9 триллионов 501,2 миллиарда рублей (7,9% ВВП) и на 263,6 миллиарда, до 9 триллионов 965,9 миллиарда рублей (7,7% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета фонда составит в 2021 году 27,2 миллиарда рублей, а в 2022 году - 12,8 миллиарда.

Главные изменения, которые представлены в законопроекте, касаются дополнительных расходов, связанных с введением с 1 января 2020 года "новых позиций по материнскому (семейному) капиталу", заявил на заседании Госдумы председатель правления ПФР Максим Топилин. На эти цели, по его словам, будет дополнительно предусмотрено 111,9 миллиарда рублей в 2020 году, 193,6 миллиарда в 2021 году, 282,7 миллиарда в 2022 году.