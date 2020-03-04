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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-04T16:07+0300
https://ria.ru/20200304/1568152731.html
В Татарстане нашли 432 письма фронтовиков для проекта "Дорога памяти"
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РИА Новости

В Татарстане нашли 432 письма фронтовиков для проекта "Дорога памяти"

16:07 04.03.2020
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
САМАРА, 4 мар – РИА Новости. Более 400 писем, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны, нашли за два месяца в Татарстане в рамках федерального проекта "Дорога памяти", сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"За два месяца 2020 года в Республике Татарстан нашли 432 письма, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны… Это почти 50% от писем, которые были найдены в Татарстане за весь 2019 год, когда было собрано 876 фронтовых писем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поиску и добавлению фронтовых писем в мультимедийную галерею "Память народа" Татарстан занимает второе место в России после Москвы. По словам военного комиссара Татарстана Сергея Погодина, всего на сегодняшний день удалось найти 1279 фронтовых писем. В республике развернуты более 250 стационарных и переносных пунктов оцифровки, с момента их открытия также удалось собрать документы и установить личности более 600 тысяч красноармейцев, которые уходили на войну из Татарстана, а также свыше 26 тысяч фотографий. По этому показателю Татарстан занимает первое место среди регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами Центрального военного округа.
Проект Минобороны "Дорога памяти" реализуется в рамках утвержденного президентом России перечня поручений по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее "Дорога памяти". Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров по числу дней Великой Отечественной войны.
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1 марта, 15:2275 лет Великой Победы
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