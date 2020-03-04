В Татарстане нашли 432 письма фронтовиков для проекта "Дорога памяти"

"За два месяца 2020 года в Республике Татарстан нашли 432 письма, отправленных с фронта домой в годы Великой Отечественной войны… Это почти 50% от писем, которые были найдены в Татарстане за весь 2019 год, когда было собрано 876 фронтовых писем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поиску и добавлению фронтовых писем в мультимедийную галерею "Память народа" Татарстан занимает второе место в России после Москвы. По словам военного комиссара Татарстана Сергея Погодина, всего на сегодняшний день удалось найти 1279 фронтовых писем. В республике развернуты более 250 стационарных и переносных пунктов оцифровки, с момента их открытия также удалось собрать документы и установить личности более 600 тысяч красноармейцев, которые уходили на войну из Татарстана, а также свыше 26 тысяч фотографий. По этому показателю Татарстан занимает первое место среди регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами Центрального военного округа.