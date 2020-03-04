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В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе из-за обстрела
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РИА Новости

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе из-за обстрела

16:05 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб ополченец, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"С начала текущих суток противник два раза открывал огонь по территории нашей республики. С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии получил ранения, несовместимые с жизнью, наш защитник", - заявил Осадчий.
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По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия, обстрелам подверглись районы подконтрольных ЛНР населенных пунктов Фрунзе и Калиново.
"Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил представитель оборонного ведомства республики.
Осадчий добавил, что материалы по действиям Киева, приведших к гибели сотрудника Народной милиции, переданы в Генпрокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении командиров украинских силовиков.
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