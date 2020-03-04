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2020-03-04T20:42+0300
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Альбом Лазарева "Я не боюсь" получил в России платиновый статус
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РИА Новости

Альбом Лазарева "Я не боюсь" получил в России платиновый статус

19:32 04.03.2020 (обновлено: 20:42 04.03.2020)
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© Фото : инстаграм пользователя Sergey LazarevInstagram-сториз певца Сергея Лазорева
Instagram-сториз певца Сергея Лазорева
© Фото : инстаграм пользователя Sergey Lazarev
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что его альбом "Я не боюсь" стал платиновым.
"Только что получил соответствующий сертификат от Sony Music Russia. Спасибо огромное всем, кто скачал этот альбом, кто прослушал и продолжает активно его стримить. Это лучшая награда для артиста, когда музыка, которую он делает, нужна слушателям", — написал Лазарев.
В России пластинка становится платиновой, если расходится в количестве 50 тысяч копий. В других странах свои требования. Так, в США такой статус можно получить за миллион проданных экземпляров, а в Великобритании — 600 тысяч.
Альбом "Я не боюсь" был представлен в августе 2019 года. Всего в него вошло восемь треков.
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