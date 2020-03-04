Альбом Лазарева "Я не боюсь" получил в России платиновый статус

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что его альбом "Я не боюсь" стал платиновым.

"Только что получил соответствующий сертификат от Sony Music Russia. Спасибо огромное всем, кто скачал этот альбом, кто прослушал и продолжает активно его стримить. Это лучшая награда для артиста, когда музыка, которую он делает, нужна слушателям", — написал Лазарев.

В России пластинка становится платиновой, если расходится в количестве 50 тысяч копий. В других странах свои требования. Так, в США такой статус можно получить за миллион проданных экземпляров, а в Великобритании — 600 тысяч.