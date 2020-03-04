Советская "Буханка" и пилигримы: победители конкурса Apple

Среди победителей оказалось сразу трое россиян. Так, судьи высоко оценили работу Константина Чабалова из Москвы, запечатлевшего советскую "Буханку". Эксперты сочли загадочным одинокий автомобиль на фоне заснеженного пейзажа и сравнили фотографию с кадрами из шпионского блокбастера времен Холодной войны.
Среди победителей оказалось сразу трое россиян. Так, судьи высоко оценили работу Константина Чабалова из Москвы, запечатлевшего советскую "Буханку". Эксперты сочли загадочным одинокий автомобиль на фоне заснеженного пейзажа и сравнили фотографию с кадрами из шпионского блокбастера времен Холодной войны.
Фотография Митсуна Сони из Индии поразила оценивающих яркой глубиной красного цвета, а также необычным светом, исходящим от запечатленного на нем дерева.
Фотография Митсуна Сони из Индии поразила оценивающих яркой глубиной красного цвета, а также необычным светом, исходящим от запечатленного на нем дерева.
В свою очередь, участника из Китая Юй "Эрика" Чжана похвалили за способность полностью раскрыть возможности своего iPhone, прекрасно проиллюстрировав простой момент из жизни.
В свою очередь, участника из Китая Юй "Эрика" Чжана похвалили за способность полностью раскрыть возможности своего iPhone, прекрасно проиллюстрировав простой момент из жизни.
Работа Рустама Шагиморданова из Москвы впечатлила судей удивительным сочетанием тепла и холода в заснеженной прибрежной деревне.
Работа Рустама Шагиморданова из Москвы впечатлила судей удивительным сочетанием тепла и холода в заснеженной прибрежной деревне.
Фотографию испанского участника Рубена П. Бескоса, на которой запечатлена группа пилигримов, получила высокие оценки за красоту съемки, направленной против света.
Фотографию испанского участника Рубена П. Бескоса, на которой запечатлена группа пилигримов, получила высокие оценки за красоту съемки, направленной против света.
Наконец, еще один участник из России Андрей Мануилов смог поразить судей чувством архитектурной симметрии и атмосферы густонаселенного городского пространства.
Наконец, еще один участник из России Андрей Мануилов смог поразить судей чувством архитектурной симметрии и атмосферы густонаселенного городского пространства.