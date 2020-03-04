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https://ria.ru/20200304/1568150436.html
Советская "Буханка" и пилигримы: победители конкурса Apple
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РИА Новости

Советская "Буханка" и пилигримы: победители конкурса Apple

16:40 04.03.2020 (обновлено: 16:41 04.03.2020)
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Компания Apple подвела итоги конкурса ночной съемки на iPhone 11. Самые яркие и вдохновляющие работы фотографов – в фотоленте Ria.ru
© Фото : Konstantin Chalabov

Среди победителей оказалось сразу трое россиян. Так, судьи высоко оценили работу Константина Чабалова из Москвы, запечатлевшего советскую "Буханку". Эксперты сочли загадочным одинокий автомобиль на фоне заснеженного пейзажа и сравнили фотографию с кадрами из шпионского блокбастера времен Холодной войны.

Константин Чалабов. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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Среди победителей оказалось сразу трое россиян. Так, судьи высоко оценили работу Константина Чабалова из Москвы, запечатлевшего советскую "Буханку". Эксперты сочли загадочным одинокий автомобиль на фоне заснеженного пейзажа и сравнили фотографию с кадрами из шпионского блокбастера времен Холодной войны.

© Фото : Konstantin Chalabov
© Фото : Mitsun Soni

Фотография Митсуна Сони из Индии поразила оценивающих яркой глубиной красного цвета, а также необычным светом, исходящим от запечатленного на нем дерева.

Mitsun Soni. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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Фотография Митсуна Сони из Индии поразила оценивающих яркой глубиной красного цвета, а также необычным светом, исходящим от запечатленного на нем дерева.

© Фото : Mitsun Soni
© Фото : Yu “Eric” Zhang

В свою очередь, участника из Китая Юй "Эрика" Чжана похвалили за способность полностью раскрыть возможности своего iPhone, прекрасно проиллюстрировав простой момент из жизни.

Yu “Eric” Zhang. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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В свою очередь, участника из Китая Юй "Эрика" Чжана похвалили за способность полностью раскрыть возможности своего iPhone, прекрасно проиллюстрировав простой момент из жизни.

© Фото : Yu “Eric” Zhang
© Фото : Rustam Shagimordanov

Работа Рустама Шагиморданова из Москвы впечатлила судей удивительным сочетанием тепла и холода в заснеженной прибрежной деревне.

Рустам Шагиморданов. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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Работа Рустама Шагиморданова из Москвы впечатлила судей удивительным сочетанием тепла и холода в заснеженной прибрежной деревне.

© Фото : Rustam Shagimordanov
© Фото : Rubén P. Bescós

Фотографию испанского участника Рубена П. Бескоса, на которой запечатлена группа пилигримов, получила высокие оценки за красоту съемки, направленной против света.

Rubén P. Bescós. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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Фотографию испанского участника Рубена П. Бескоса, на которой запечатлена группа пилигримов, получила высокие оценки за красоту съемки, направленной против света.

© Фото : Rubén P. Bescós
© Фото : Andrei Manuilov

Наконец, еще один участник из России Андрей Мануилов смог поразить судей чувством архитектурной симметрии и атмосферы густонаселенного городского пространства.

Андрей Мануйлов. Работа победителя конкурса ночной съемки на iPhone 11
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Наконец, еще один участник из России Андрей Мануилов смог поразить судей чувством архитектурной симметрии и атмосферы густонаселенного городского пространства.

© Фото : Andrei Manuilov
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