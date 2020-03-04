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СМИ: у двух пассажиров круизного судна в Норвегии не выявили COVID-19
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РИА Новости

СМИ: у двух пассажиров круизного судна в Норвегии не выявили COVID-19

15:28 04.03.2020 (обновлено: 15:30 04.03.2020)
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© REUTERS / YonhapВоенные дезинфицируют железнодорожный вокзал
Военные дезинфицируют железнодорожный вокзал
© REUTERS / Yonhap
Военные дезинфицируют железнодорожный вокзал
МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Анализы, взятые у двух пассажиров круизного судна Aida Aura из Германии, не подтвердили наличие коронавируса, сообщило издание Adressa со ссылкой на информагентство NTB.
"Результаты анализов на коронавирус, взятые у двух пассажиров, находящихся на борту круизного судна, оказались отрицательными", - говорится в сообщении. Судно сразу же после этого смогло выйти из Хеугесунна, где задержалось на сутки из-за инцидента.
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