СМИ: у двух пассажиров круизного судна в Норвегии не выявили COVID-19

"Результаты анализов на коронавирус, взятые у двух пассажиров, находящихся на борту круизного судна, оказались отрицательными", - говорится в сообщении. Судно сразу же после этого смогло выйти из Хеугесунна, где задержалось на сутки из-за инцидента.