СМИ: у двух пассажиров круизного судна в Норвегии не выявили COVID-19

МУРМАНСК, 4 мар – РИА Новости. Анализы, взятые у двух пассажиров круизного судна Aida Aura из Германии, не подтвердили наличие коронавируса, сообщило издание Adressa со ссылкой на информагентство NTB.
"Результаты анализов на коронавирус, взятые у двух пассажиров, находящихся на борту круизного судна, оказались отрицательными", - говорится в сообщении. Судно сразу же после этого смогло выйти из Хеугесунна, где задержалось на сутки из-за инцидента.
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На борту судна находятся 1,2 тысячи пассажиров, двоих граждан Германии, у которых подозревали коронавирус из-за контакта с ранее заболевшим, поместили в карантин.
К среде в Норвегии зарегистрированы более 30 случаев заражения коронавирусом, сообщают местные СМИ.
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