В Омской области ограничили подачу газа 12 теплоснабжающим компаниям

"ООО "Газпром межрегионгаз Омск" уведомило 12 теплоснабжающих организаций Омской области о полном ограничении потребления газа до уровня его оплаченных объёмов с 01.03.2020 года в связи с грубым нарушением договорных обязательств в части своевременной оплаты потребленного газа", - говорится в сообщении.