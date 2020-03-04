В Омской области ограничили подачу газа 12 теплоснабжающим компаниям

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз Омск" с 1 марта ограничил подачу газа 12 региональным теплоснабжающим организациям из-за просроченной задолженности, говорится в сообщении компании.
"ООО "Газпром межрегионгаз Омск" уведомило 12 теплоснабжающих организаций Омской области о полном ограничении потребления газа до уровня его оплаченных объёмов с 01.03.2020 года в связи с грубым нарушением договорных обязательств в части своевременной оплаты потребленного газа", - говорится в сообщении.
По данным компании, на 1 февраля 2020 года суммарная просроченная задолженность этих теплоснабжающих организаций перед поставщиком газа превышает 175 миллионов рублей. Общая задолженность всех категорий потребителей в Омской области составляет 1,7 миллиарда рублей.
ООО "Газпром межрегионгаз Омск" - компания, входящая в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество "Газпрома"), осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей Омской области и собирает платежи за топливо.