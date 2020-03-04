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Белоруссия не планирует закрывать границы из-за коронавируса
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РИА Новости

Белоруссия не планирует закрывать границы из-за коронавируса

15:16 04.03.2020 (обновлено: 16:01 04.03.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoВъезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
Въезд в городскую клиническую инфекционную больницу в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белоруссия не планирует закрывать свои границы из-за распространения коронавируса, но не исключает перенос по срокам массовых мероприятий, заявила в среду замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.
Ранее в среду пресс-служба Минздрава сообщила, что шесть случаев заболевания новым типом коронавируса лабораторно подтверждено в Белоруссии, в том числе четыре – в Минске, еще два – в Витебской области. Первый случай заболевания COVID-19 в Белоруссии был зарегистрирован на прошлой неделе у иранца, который учится в одном из минских вузов.
"Нет необходимости принимать какие-либо избыточные ограничительные мероприятия. Мы не планируем выходить с вопросом закрытия границ, не планируем пока вносить такие предложения как прекращение каких-либо контактов (с другими странами – ред.). Единственное, может быть, будем рассматривать в индивидуальном порядке… перенос по срокам на другое время каких-то крупных выставочных мероприятий", - заявила Жукова журналистам.
В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости закрывать границы республики из-за коронавируса, поскольку при нынешнем глобальном общении между странами "это пустое". Глава белорусского Минздрава Владимир Караник со своей стороны отмечал, что также не видит смысла в закрытии границ, так как это может стимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции.
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