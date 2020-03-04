Белоруссия не планирует закрывать границы из-за коронавируса

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Белоруссия не планирует закрывать свои границы из-за распространения коронавируса , но не исключает перенос по срокам массовых мероприятий, заявила в среду замминистра здравоохранения - главный санитарный врач республики Наталья Жукова.

Ранее в среду пресс-служба Минздрава сообщила, что шесть случаев заболевания новым типом коронавируса лабораторно подтверждено в Белоруссии, в том числе четыре – в Минске, еще два – в Витебской области. Первый случай заболевания COVID-19 в Белоруссии был зарегистрирован на прошлой неделе у иранца, который учится в одном из минских вузов.

"Нет необходимости принимать какие-либо избыточные ограничительные мероприятия. Мы не планируем выходить с вопросом закрытия границ, не планируем пока вносить такие предложения как прекращение каких-либо контактов (с другими странами – ред.). Единственное, может быть, будем рассматривать в индивидуальном порядке… перенос по срокам на другое время каких-то крупных выставочных мероприятий", - заявила Жукова журналистам.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости закрывать границы республики из-за коронавируса, поскольку при нынешнем глобальном общении между странами "это пустое". Глава белорусского Минздрава Владимир Караник со своей стороны отмечал, что также не видит смысла в закрытии границ, так как это может стимулировать незаконную миграцию и, как следствие, неконтролируемое распространение инфекции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.