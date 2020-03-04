РВК вложила 180 млн рублей в компанию "Антиплагиат"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) вложила 180 миллионов рублей в компанию "Антиплагиат", грант предоставлен в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК.
"Российская компания "Антиплагиат" начала проект по созданию промышленного решения, которое позволит находить в текстах переводные заимствованные фрагменты текста и вычислять заимствования независимо от языка первоисточника. На реализацию проекта компания получила грант РВК в рамках нацпроекта "Цифровой экономики" в размере 180 миллионов рублей (сквозная технология - искусственный интеллект). Компания также выделила на финансирование проекта собственные средства в размере 50% от суммы гранта", - говорится в сообщении.
Ядром проекта является разработка универсального алгоритма поиска текстовых пересечений для любых заданных пар языков. В алгоритм планируется встроить возможность адаптивного обучения. В рамках тестирования технологии обнаружения заимствований при переводе текста с английского на русский язык система уже обнаружила 20 тысяч российских научных статей, сообщается а релизе. В настоящее время система распознает переводные заимствования с русского, английского и казахского языков.
"Компания планирует выйти с новым продуктом на зарубежные рынки - в Латинскую Америку, арабские страны, Индию, Восточную Европу. В том числе запланировано открытие зарубежных представительств", - говорится в сообщении.
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"Антиплагиат" - первая система поиска заимствований в русскоязычных текстах с 2005 года. Она индексирует более 800 миллионов источников на разных языках.