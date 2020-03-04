РВК вложила 180 млн рублей в компанию "Антиплагиат"

"Российская компания "Антиплагиат" начала проект по созданию промышленного решения, которое позволит находить в текстах переводные заимствованные фрагменты текста и вычислять заимствования независимо от языка первоисточника. На реализацию проекта компания получила грант РВК в рамках нацпроекта "Цифровой экономики" в размере 180 миллионов рублей (сквозная технология - искусственный интеллект). Компания также выделила на финансирование проекта собственные средства в размере 50% от суммы гранта", - говорится в сообщении.