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Сербия сформировала систему ПВО с помощью российских "Панцирей"
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РИА Новости

Сербия сформировала систему ПВО с помощью российских "Панцирей"

14:04 04.03.2020
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© Фото : Министарство одбране Републике СрбијеЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 во время совместных российско-сербских учений ПВО Славянский щит в Сербии
© Фото : Министарство одбране Републике Србије
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 мар – РИА Новости. Сербия сформировала свою систему противовоздушной обороны с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", полученных по контракту из России, заявил президент Александр Вучич.
"Сербия сформировала свою систему ПВО с помощью "Панцирь-С1". Есть те, кого это не радует, но я горжусь тем, что это произошло в то время, когда я являюсь верховным главнокомандующим", - сказал Вучич на пресс-конференции в среду.
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"Возможности наших вооруженных сил значительно увеличились, обороноспособность страны и оперативная способность армии возросли более чем в два раза", - отметил сербский президент.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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РоссияАлександр ВучичПанцирь-С1СербияВ мире
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