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Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом

13:38 04.03.2020 (обновлено: 14:36 04.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о ситуации с коронавирусом.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что основной темой встречи президента с членами правительства РФ станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
"Хотел попросить Татьяну Алексеевну Голикову сказать несколько слов о том, что происходит в мире и вокруг нас, все, что связано с коронавирусом", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент отметил, что в мире заболели уже 93 тысячи человек. Он перечислил страны: Китай, Южная Корея, Италия, Иран. "Мы с вами договорились, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в штабном режиме работать по этой теме, как организована работа и какова ситуация у нас в России на этот день", - обратился он к Голиковой.
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Татьяна ГоликоваКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыПравительство РФВладимир ПутинОбщество
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