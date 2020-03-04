Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом

"Хотел попросить Татьяну Алексеевну Голикову сказать несколько слов о том, что происходит в мире и вокруг нас, все, что связано с коронавирусом", - сказал Путин в ходе совещания.

Президент отметил, что в мире заболели уже 93 тысячи человек. Он перечислил страны: Китай, Южная Корея, Италия, Иран. "Мы с вами договорились, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в штабном режиме работать по этой теме, как организована работа и какова ситуация у нас в России на этот день", - обратился он к Голиковой.